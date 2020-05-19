Медведев посоветовал россиянам встать с дивана и помогать

Зампредседателя Совета безопасности, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев посоветовал россиянам, которые раскритиковали волонтеров во время борьбы с коронавирусом, «встать с дивана и рискнуть здоровьем». Об этом во вторник, 19 мая, сообщает РИА Новости.

Материалы по теме «Агрессия идет от страха» Как россиянин решил сделать страну лучше, снимая кино о доброте и помощи

По словам Медведева на онлайн-встрече с участниками партийного проекта «ПолитСтартап», он часто натыкается в интернете на жалобы, отрицательные комментарии в сторону волонтерской, благотворительной деятельности. По его мнению, сторонников партии, которые занимаются такой бескорыстной работой, нельзя потерять. «Ты вот сам попробуй, встань с дивана, и в период, когда это угрожает здоровью, попробуй просто отнести продукты человеку, который не может выйти из квартиры по разным причинам. Вот это, что называется, дорогого стоит», — заявил он.

Кроме того, лидер единороссов верит, что жители страны будут благодарить волонтеров, так как они «на деле доказывают свое желание помогать другим, помогать тем, кто в такой помощи нуждается».

18 мая сообщалось, что в Воронеже волонтер «Единой России» решила нажиться на малоимущих — она похитила предназначенные для них во время пандемии коронавируса продуктовые наборы и начала продавать по низкой цене. Например, стоимость сахара составила 30 рублей, конфет — 25 рублей, сыра и колбасы — 100 рублей.