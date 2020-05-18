Волонтер «Единой России» решила нажиться на малоимущих во время пандемии

В Воронеже волонтер «Единой России» решила нажиться на малоимущих — она похитила предназначенные для них во время пандемии коронавируса продуктовые наборы и начала их продавать. Об этом рассказала главный специалист отдела агитации и пропаганды воронежского отделения партии Виктория Ватутина, передает «Вести Воронеж».

Девушка продавала продуктовые наборы по низкой цене. Стоимость сахара составила 30 рублей, конфет — 25 рублей, сыра и колбасы — 100 рублей. Всего она забрала семь наборов, состоявших из двух пакетов на семью.

В региональном отделении «Единой России» заявили, что девушка успела проработать волонтером два дня. У нее есть личная машина, поэтому она могла сама развозить продукты пожилым людям и малоимущим семьям.

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Ее разоблачили, когда в одном из местных сообществ во «ВКонтакте» опубликовали скриншот сообщения о продаже продуктов. Девушку нашли при помощи соседей, которым она писала, попросили публично извиниться и вернуть продуктовые наборы, но она успела продать большую часть. После разоблачения девушка удалила аккаунт в соцсети, ее телефон недоступен.

Ее сразу исключили из волонтерского центра, но не стали обращаться в полицию. Как пояснила Ватутина, это связано с тем, что волонтерский центр не может подать заявление от своего лица, так как он работает на базе регионального отделения «Единой России» — этот вопрос пока на согласовании. Тем, кто не получил продуктовый набор, оказали помощь.

В апреле сообщалось, что малоимущим семьям и родителям детей с инвалидностью из города Питкяранта выдали пайки из пяти картофелин, двух сосисок и пакета муки. Получатели нашли в одном из пакетов некое насекомое. Некоторые семьи получили по полкило сахара и кусок маргарина.

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