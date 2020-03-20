Ситуация с повышенным спросом на крупы в Подмосковье стабилизировалась

Продуктовые магазины в Московской области работают в штатном режиме, ситуация с повышенным спросом на отдельные товары стабилизировалась, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в пятницу, 20 марта.

«Пикового спроса нет, фиксируется снижение количества покупателей», — сказал он.

По его словам, была перестроена работа логистических комплексов, а в магазинах увеличено число сотрудников, которые задействованы в выкладке товаров на полки.

Министр подчеркнул, что в регионе есть достаточный запас продукции, и закупка впрок не целесообразна. «У нас нет проблем с производством продуктов питания», — подчеркнул Разин.

Накануне подмосковные власти уже опровергали дефицит круп и туалетной бумаги в магазинах.

На фоне новостей о распространении нового коронавируса россияне начали скупать в магазинах продукты долгого хранения, в частности крупы.