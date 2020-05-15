В России появилось новое волонтерское движение «МедПризыв2020»

Победитель конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение» Вадим Кочкин запустил волонтерское движение «МедПризыв2020» для борьбы с пандемией коронавруса. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта «Россия — страна возможностей».

Задача волонтерского движения — создать кадровый резерв медиков. Присоединиться к движению могут дипломированные врачи, фармацевты и провизоры.

Как рассказал Кочкин, указ Минздрава от 14 апреля позволяет привлекать к работе в медицинских учреждениях специалистов, которые в настоящее время не работают по специальности. Он уточнил, что они могут пройти дополнительное краткосрочное обучение на базе одного из медицинских вузов, после чего их распределят в стационары, поликлиники, оперативные центры и колл-центры.

«В условиях повышенной нагрузки на врачей и роста заболеваемости на помощь могут прийти врачи из нашего резерва. Сегодня в команде движения "МедПризыв2020" уже более 200 волонтеров из 28 городов страны», — сказал он.

Совместно с волонтерским движением «МедПризыв2020» помогать врачам и развивать проекты по обучению волонтеров будут Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и волонтеры движения «Мы Вместе».

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