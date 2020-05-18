Активисты «Молодежки ОНФ» отчитались о разноплановой помощи врачам

Активисты «Молодежки ОНФ» отчитались об оказании разноплановой адресной помощи врачам и медицинскому персоналу в регионах России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 18 мая.

Как отмечается, группы оперативного реагирования для помощи медикам сформированы уже в 69 регионах. При этом везде волонтеры помогают по-разному: помогают с переоборудованием больниц под прием пациентов с коронавирусной инфекцией, обеспечивают медперсонал средствами индивидуальными средствами защиты и продуктами, а также довозят врачей до работы.

Так, в Липецкой области добровольцы «Молодежки ОНФ» уже два месяца доставляют бесплатные обеды медикам, работающим в Центре СПИДа, областной инфекционной больнице, кожно-венерологическом диспансере, интернате для пожилых и инвалидов, Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1, а также на станции скорой медицинской помощи. В Перми активисты совместно с птицефабрикой «Пермская» заняты доставкой продуктовых наборов для врачей Краевой детской клинической больницы и ГКБ №4, а в Северной Осетии — переоборудованием терапевтического отделения ЦРБ Пригородного района.

В Ленинградской области добровольцы регулярно передают воду, кожные антисептики и защитные маски врачам местных медучреждений. Так, команда «Молодежки ОНФ» доставила 1000 перчаток, 180 защитных костюмов и 100 респираторов в больницу Всеволожска. «В сегодняшней эпидемиологической ситуации чем больше средств защиты, тем лучше. Количество вызовов растет. Костюмы одноразовые, мы должны их после каждого контактного пациента утилизировать. Поэтому для нашего отделения скорой помощи такая помощь очень своевременна», — отметила фельдшер отделения скорой помощи Всеволожской межрайонной клинической больницы Александра Жукова.

Ранее в мае активисты «Молодежки ОНФ» поздравили медсестер больниц с профессиональным праздником. Так, волонтеры посетили областную инфекционную больницу в Липецке, городскую клиническую больницу №1 в Чите, советскую и детскую инфекционную больницы в Саратовской области, а также 10 клиник в Москве.

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