Активисты «Молодежки ОНФ» рассказали о помощи в переоборудовании больниц

Участники акции #Мывместе Мурманской области, Забайкальского края, Саратова, Московской области из «МолодежкиОНФ» начали помогать медикам в подготовке больниц для приема заразившихся коронавирусом. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В частности, в Мурманской областной клинической больнице им. Баядина активисты вместе с медперсоналом больницы работали в хирургическом корпусе №13 и помогли перенести мебель, медицинские кровати, переоборудовать реанимационное отделение.

«Работа в основном физически тяжелая, для парней. Поэтому сегодня у нас в строю только мужская половина команды. Но если понадобится, подключим к помощи и девушек», — рассказал участник команды «Молодежка ОНФ» в Мурманской области Дмитрий Митин.

В Забайкальском крае на помощь медучреждениям в перепрофилировании стационаров вышла группа «МолодежкиОНФ» из 10 человек. Они доставили 1000 бутылок питьевой воды для медицинского персонала в городскую клиническую больницу №1 Читы. Работали волонтеры и в Москве — в госпитале ветеранов войн №2 они переносили в палаты кровати и занимались расстановкой индивидуальных штафчиков для переодевания врачей, помогали с транспортировкой чистого постельного белья.

«Понимаем, что сейчас наша помощь нужна как никогда. Физической работы много, у медперсонала больниц зачастую просто нет этих "лишних рук"», — поделился в свою очередь заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба Игорь Кастюкевич.

Все волонтеры работают в медицинских учреждениях при строгом соблюдении мер личной безопасности. Перед выездом у каждого измеряется температура, выдаются средства индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль поддержал участников акции «Мы вместе» и отметил, что «Молодежка ОНФ» активно включилась в помощь столичным клиникам во время пандемии коронавируса. «Это еще одно хорошее направление работы "Молодежки ОНФ" и его нужно распространять по стране», — сказал он.

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