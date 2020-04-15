Рошаль поддержал «Молодежку ОНФ» в оказании помощи больницам

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль поддержал участников акции «Мы вместе» и отметил, что «Молодежка ОНФ» активно включилась в помощь столичным клиникам во время пандемии коронавируса. Об этом в среду, 15 апреля, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Это еще одно хорошее направление работы "Молодежки ОНФ" и его нужно распространять по стране», — приводятся слова врача в сообщении.

Уточняется, что в Москве команду поделили на две части: одна группа отправилась для завершения работ в больницу №13, а другая — в городскую больницу №4. В 13-ой больнице группа «МолодежкиОНФ» помогала в перепрофилировании поликлиники в санпропускник. В городской больнице имени Виноградова в Москве волонтеры помогали в переоборудовании терапевтического корпуса на 240 мест, который начал прием больных коронавирусом на этой неделе.

Волонтеры и участники акции «Мы вместе» помогают переоборудовать медучреждения для приема пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией.

Подобные группы оперативного реагирования «МолодежкаОНФ» формирует и в регионах. По словам заместителя руководителя Исполкома ОНФ Игоря Кастюкевича, сейчас необходимо разгрузить врачей.

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