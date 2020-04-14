Активисты «Молодежки ОНФ» подключились к переоборудованию больниц

Волонтеры и участники акции «Мы вместе» помогают переоборудовать медучреждения для приема пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Об этом сообщается в пресс-релизе команды «Молодежка ОНФ».
Так, 14 апреля члены молодежной организации работают в 13-й городской больнице Москвы. Активисты выносили из корпуса поликлиники мебель, а заносили индивидуальные металлические шкафы. Планируется, что в медучреждении будет располагаться порядка 900 койко-мест.
«Помощь волонтеров нам сейчас как никогда кстати. Рук не хватает, успеть нужно многое. С 20 апреля открываем прием пациентов с короновирусом и пневмониями», — сказал главный врач Сергей Аракелов.
Подобные группы оперативного реагирования «МолодежкаОНФ» формирует и в регионах. По словам заместителя руководителя Исполкома ОНФ Игоря Кастюкевича, сейчас необходимо разгрузить врачей. По его словам, помогать можно по-разному, к примеру, «довезти их до дома с работы».
На все выезды волонтеры в обязательно порядке обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения