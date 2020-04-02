Рошаль попросил предпринимателей помочь системе здравоохранения

Глава Национальной медицинской палаты, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился к предпринимателям с просьбой помочь системе здравоохранения в условиях распространения коронавируса. Он выступил с призывом в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, многие люди жертвуют деньги. Так, например, в городе Ковров организация, которая шила ранее матрасы, перестроила свое производство и бесплатно передали в больницы Владимирской области около 20 тысяч масок и около 5 тысяч костюмов.

По словам Рошаля, у больниц в связи с переформатированием под работу в условиях распространения коронавирусной инфекции могут возникнуть финансовые трудности. «Правительство делает усилия в этом плане, но, я думаю, можно делать еще больше. Эту проблему надо будет закрыть», — подчеркнул он.

Рошаль также отметил, что медикам приятно слышать слова благодарности от президента России Владимира Путина и от народа. «Очень надеюсь, что эта горькая ситуация повернет мнение некоторых россиян, которые подавали [жалобы на врачей] в следственные органы, в суды и сделали врачей виновниками всех бед. Большинство врачей — это честные труженики», — сказал он.

По данным на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 3548. В Москве число заразившихся достигло 2475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов. В городе действует режим всеобщей изоляции, граждане могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.

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