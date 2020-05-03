Активисты «Молодежки ОНФ» помогли больницам в 12 регионах России

Активисты «Молодежка ОНФ» помогли медучреждениям уже в 12 регионах России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в воскресенье, 3 мая.

Как отмечается, группы быстрого реагирования из числа участников движения созданы уже в 63 регионах страны, их общая численность уже достигла 700 человек. Из них 270 человек приняли участие в переоборудовании больниц для приема пациентов с коронавирусом.

Так, омские активисты подготовили отделение в Западно-Сибирском медицинском центре Федерального медико-биологического агентства, а в Москве участники движения помогли с переоборудованием отделений в трех медучреждениях: госпитале для ветеранов войн №2, ФГБУЗ ЦМСЧ №21 ФМБА России и в Московском научно-практическом центре медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ГКБ№10. В Волгограде волонтеры помогли с перепрофилированием Детской клинической больницы №8, а в Саратове — Областной офтальмологической больницы.

При этом подчеркивается, что всем добровольцам измеряется температура, также им выдают необходимы средства индивидуальной защиты. Все работы проводятся при строгом соблюдении мер личной безопасности.

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