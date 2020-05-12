Команда «Молодежки ОНФ» подарила российским медсестерам лимонные деревья

Команда «МолодежкиОНФ» поздравила медсестер больниц с профессиональным праздником. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 12 мая.

Так, в Липецке волонтеры посетили областную инфекционную больницу, в Чите — городскую клиническую больницу №1. В Саратовской области команда побывала сразу в двух клиниках – в советской больнице и детской инфекционной. В Москве участники групп оперативного реагирования поздравили коллективы 10 клиник.

«Мы долго думали, что же подарить. Срезанные цветы не долговечны. А хочется сделать такой подарок, который бы радовал коллективы и в последующем. Остановились на лимонных деревьях», — рассказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Он назвал медсестер особыми помощниками докторов, труд которых в период пандемии «сложно переоценить».

«Вы для нас просто герои. От вас пациенты получают практически "материнскую" заботу и это действительно важно», — сказал участник команды «МолодежкаОНФ» Артур Оганесян, поздравляя коллектив больницы им. Братьев Губиных.

Ранее активисты организации помогли перепрофилировать под прием пациентов с коронавирусом 10 клиник Москвы.

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