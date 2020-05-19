За сутки в России выявили 9263 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 9263 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Новые случаи зафиксированы в 83 российских регионах. Большинство из них в Москве и Московской области. Как свидетельствует статистика, четвертый день подряд в стране фиксируется меньше десяти тысяч новых случаев.

Всего в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

По данным на 18 мая, в России было выявлено 8926 новых случаев заражения коронавирусом. Зафиксирован 91 летальный исход, за сутки полностью выздоровели 2836 человек. Наибольший прирост числа инфицированных наблюдается в Москве (3238), Московской области (921), Санкт-Петербурге (425), Нижегородской области (279), Свердловской области (130) и Саратовской области (117). Тогда с начала пандемии насчитывалось 290 678 случаев заражения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что опасность распространения коронавируса сохраняется по всей стране, несмотря на стабилизацию. О стабилизации ситуации с коронавирусом в стране заявила также глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что исключение составляют семь регионов.

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