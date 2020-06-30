Раскрыто состояние преступности в России на фоне пандемии коронавируса

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин раскрыл данные статистики о состоянии преступности и следственной работе в стране за пять месяцев 2020 года. Об этом со ссылкой на данные оперативного совещания «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как следует из данных, представленных Бастрыкиным, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, связанную с пандемией коронавируса, сотрудники СКР вместе с коллегами из МВД и ФСБ оперативно реагировали на все социально значимые и резонансные происшествия.

В целом по России за 2020 год было зарегистрировано 832 тысячи преступлений. Число убийств сократилось на два процента, число случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших, — на восемь процентов. При этом число изнасилований, напротив, выросло на 18,2 процента.

28 мая сообщалось, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила ходатайство председателя СКР Александра Бастрыкина о привлечении к уголовной ответственности шести российских судей.

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