Главе СКР разрешили привлечь к уголовной ответственности шесть судей

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила ходатайство председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина на привлечение к уголовной ответственности шести российских судей. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Судей подозревают в нарушении правил дорожного движения, получении взятки и посредничестве при ее передаче, разбое и мошенничестве. На рассмотрение коллегии были направлены ходатайства о возбуждении дел в отношении еще двух судьи: Риммы Шатовкиной и бывшей судьи Светланы Мартыновой, однако их рассмотрение отложено.

Шатовкину следователи подозревают в превышении должностных полномочий. Она, по данным следствия, передала в правительство области информацию о том, что сотрудникам правоохранительных органов стало известно об их махинациях с бюджетными деньгами, а затем передала фигурантам дела и сами сами материалы расследования.

Мартынову глава СКР подозревает в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств. Сейчас бывшая судья уже находится в колонии за мошенничество с земельными участками, принадлежавшими фирме Надежды Цапок (матери Сергея Цапка, лидера банды «цапков», действовавшей до 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края).

К делу Шатовкиной, по данным издания, ВККС вернется в пятницу, 29 мая, а дело Мартыновой отложено на неопределенный срок.

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