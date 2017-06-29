Ростовскую судью арестовали за махинации с землей Надежды Цапок

Арестована бывшая судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова, обвиняемая в мошенничестве на 40 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 29 июня.

Длительное время женщина игнорировала вызовы следователя, не являясь на допросы без уважительных причин. В связи с этим ей заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск. Мартынову задержали в Москве и доставили в Ростов-на-Дону, где по ходатайству следствия заключили под стражу.

По версии следствия, в 2011 году судья предложила двум предпринимателям помощь в приобретении прав на землю, расположенную в Кущевском районе и принадлежащую фирме Надежды Цапок. Бизнесмены должны были перечислить Мартыновой за содействие 52 миллиона рублей и еще 22,5 миллиона Цапок в качестве компенсации за имущество.

Юристы оформили переход прав на землю к специально созданной для этого фирме, подконтрольной Мартыновой. После того, как предприниматели перевели на счет компании 40 миллионов рублей, женщина передала ее акции своим родственникам и знакомым, таким образом похитив деньги бизнесменов.

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О возбуждении уголовного дела против бывшей судьи СК сообщил 23 августа 2016 года.

Надежда Цапок — мать Сергея Цапка, лидера банды «цапков», действовавшей до 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края. В июле 2016 года суд приговорил ее к 7,5 годам заключения в колонии общего режима за мошенничество с земельными участками.

«Цапки» получили широкую известность после убийства 12 человек (в том числе четверых детей), совершенного 4 ноября 2010 года. Вслед за этим банда была разгромлена, а ее лидеры осуждены на длительные сроки заключения.