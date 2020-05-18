Глава СКР раскрыл планы об уголовных делах против семерых судей

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин раскрыл планы о возбуждении уголовных дел в отношении шести судей в отставке и одного действующего судьи. Об этом в понедельник, 18 мая, со ссылкой на Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России сообщает РИА Новости.
Бастрыкин обратился в ВККС за разрешением на возбуждение семи уголовных дел в отношении судей. Соответствующие представления СКР рассмотрят на заседании ВККС в среду, 27 мая.
Согласно действующему законодательству, судьи, даже покинув свои должности, остаются спецсубъектами. Поэтому для привлечения их в качестве обвиняемых необходимо разрешение квалификационной коллегии.
Как следует из статистики судебного департамента при Верховном суде (ВС) России, за 2019 год в стране были осуждены 17 бывших судей и работников суда.