Российская судья предупредила губернатора об обысках и заинтересовала следствие

Бывшего председателя Новосибирского областного суда Римму Шатовкину хотят привлечь к уголовной ответственности за письмо губернатору об обысках в правительстве. Об этом сообщает «Тайга.Инфо» со ссылкой на источники.

По данным издания, следствие заинтересовалось судьей, которая предупредила главу региона Андрея Травникова об обысках в управлении мировых судей, входящем в структуру регионального правительства. Руководителя этого подразделения Виктора Чиркунова обвинили в присвоении денежных средств в особо крупном размере, а его заместителя Сергея Соколова и подрядчика управления Максима Фишера — в мошенничестве. Им вменили подписание поддельных накладных о приемке технического оборудования для мировых судов на 9,2 миллиона рублей.

Санкцию на обыск по их делу выдавал Советский районный суд. О нем Шатовкина сообщила губернатору, отправив факс из суда. Этот документ обнаружился в электронной системе документооборота областного правительства. Также обыски прошли в облсуде, после которых Шатовкина отозвала прошение о продлении полномочий председателя суда. Она признала, что направила письмо губернатору, но уточнила, что с ним у нее «не было никаких отношений». Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ограничилась предупреждением и оставила Шатовкину в статусе судьи.

Теперь председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит ВККС дать разрешение на возбуждение уголовного дела против Шатовкиной по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий лицом, занимающим госдолжность»). Этот вопрос будет рассматриваться 27 мая. Глава СКР также ходатайствует о привлечении к уголовной ответственности еще шести судей, подозреваемых в различных преступлениях.

Среди них ростовская судья, получившая 40 миллионов рублей за помощь в решении земельного вопроса об участках матери главаря кущевской банды Цапков, сообщает «Право.ру». Еще двое судей совершили ДТП с жертвами, двоим вменяют мошенничество, а одному — разбой.

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