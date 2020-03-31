Главу совета судей российского региона заподозрили в разглашении гостайны

Председателя совета судей Новосибирской области Инну Петрунину заподозрили в разглашении государственной тайны. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает «Коммерсант».

Петрунина подозревается по статье 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»), предусматривающей до семи лет лишения свободы. При этом материалы имеют гриф «секретно».

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) уже дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Петруниной, тем самым удовлетворив прошение председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. При этом судья имеет право обжаловать решение ВККС в Верховном суде России, а также в его президиуме.

Карьера Инны Петруниной началась двадцать лет назад в Железнодорожном районном суде Новосибирска, где она специализировалась на рассмотрении гражданских и административных дел. В 2005 году Петрунина была назначена судьей Новосибирского областного суда, а восемь лет спустя ее избрали председателем совета судей региона.

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