Россиянин захотел продать военные секреты за рубеж и попался ФСБ

Сотрудники ФСБ раскрыли жителя Ижевска, пытавшегося связаться с иностранным государством для продажи государственных тайн. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Удмуртии.

Мужчина намеревался продавать за рубеж данные о секретных разработках в военно-космической сфере. Раньше он имел доступ к составляющим гостайну данным и собирался создать группировку, которая бы добывала такую информацию для их продажи. Мотивом послужило желание заработать большие деньги.

Жителя Ижевска официально предостерегли о недопустимости действий, создающий условия для совершения государственной измены.

5 июня сообщалось, что ФСБ задержала по делу о госизмене Романа Ковалева, который возглавлял центр теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИмаш и был начальником Виктора Кудрявцева — в прошлом году его обвинили в передаче секретных сведений о гиперзвуковых технологиях, используемых в боевых ракетных комплексах «Кинжал» и «Авангард».

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