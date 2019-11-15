Майор ФСБ захотел отдохнуть от работы и случайно выдал гостайну

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Майор пограничного управления ФСБ по Крыму Александр Ткаченко разгласил суду секретную информацию во время судебных тяжб с работодателем. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как отмечает издание, в исковом заявлении Ткаченко указал не только условный, но и реальный номер воинской части, в которой служил. Таким образом он нарушил федеральный закон «О государственной тайне», а также ведомственную инструкцию ФСБ. За нарушение майору сделали выговор, с которым он также не согласился. Он сослался на то, что не знал о запрете указывать сведения о номере части в жалобах, направляемых в государственные органы, однако позже частично опроверг свои слова.

Судиться с работодателем майор начал еще в 2018 году. Согласно его заявлению, командование задолжало ему за переработку 61 выходной. На суде в управлении ФСБ пояснили, что требования Ткаченко уже удовлетворили, после чего офицер отозвал иск.

В сентябре офицер из военной части в Хабаровске был оштрафован на 20 тысяч рублей за разглашение государственной тайны. Окружной военный суд признал служащего виновным в том, что он привлек к работе с топографическими картами коллег, у которых не было допуска к секретной информации.

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