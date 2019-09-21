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Борец с терроризмом из ФСБ не усмотрел за подчиненными и лишился должности

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Военный суд отказался восстановить в должности одного из руководителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по республике Крым подполковника Игоря Егорова, который отвечал на полуострове за борьбу с терроризмом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Егоров получил три строгих выговора с последующим увольнением после того, как его подчиненный майор Юрий Дрындин был арестован за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере в составе организованной группы. Майора задержали в августе 2018 года, в багажнике его машины обнаружили около восьми килограммов марихуаны.

После ареста Дрындина была проведена проверка секретных агентов, с которыми он работал. Выяснилось, что некий «агент М» находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков. Майор был обязан готовить справки о контрольных встречах с агентом, однако фальсифицировал документы.

Руководство ФСБ посчитало, что все это стало возможным из-за пренебрежительного отношения Егорова к своим служебным обязанностям. Подполковник должен был постоянно следить за деятельностью своих подчиненных, в том числе Дрындина, и представителей агентурной сети. В ФСБ уверены, что он не справился с задачей «по качеству и эффективности».

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