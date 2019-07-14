Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ

Число фигурантов расследования о разбойном нападении сотрудников ФСБ России возросло до 30. По данным источников «Росбалта», последняя точка, куда нагрянули силовики, принадлежала теневым бизнесменам из Китая.

Собеседники агентства отмечают, что к настоящему времени у спецслужб сложилась определенная картина произошедшего. Несколько лет назад ответственный сотрудник управления собственной безопасности ФСБ организовал бизнес по оказанию услуг подпольным финансистам. Он прикрывал их деятельность по линии своего управления, а также по линии управления «К». Дополнительно клиентам предлагалась охрана банкиров, гигантских теневых сумм при перевозке, пунктов выдачи денег и другого. Для выполнения последних видов услуг привлекались сотрудники спецподразделения «Альфа» и «Вымпел».

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В разное время под такой «крышей» работали важные представители теневого бизнеса, среди которых вор в законе Костя Шрам и авторитет Костя Байкер. Туда же привлекались китайские обнальщики.

Спустя некоторое время организатор «крыши» уволился из ФСБ. Его клиенты начали уходить к другим силовикам, после чего многие оказывались за решеткой. «Все это привело к уменьшению финансовых потоков от обнальщиков. А люди уже привыкли получать очень много. В результате их погубила банальная жадность: стали нападать на обнальные площадки», — сказал источник.

Одна из точек, куда нагрянули спецназовцы, принадлежала китайским теневым бизнесменам. Она и стала последней для этих силовиков.

Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».

5 июля Военный суд в Москве арестовал пятерых силовиков до августа. Еще двое на такой же срок отправлены под домашний арест. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). Сотрудникам ФСБ грозит до 15 лет колонии.

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