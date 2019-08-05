Оперативник ФСБ остался без работы после пыток бизнесмена охотничьим карабином

Илья Кирсанов, обвиненный в превышении полномочий с применением насилия и спецсредств, повлекшим тяжкие последствия (пункты «а», «б» и «в» части 3 статьи 286 УК РФ), ушел со службы в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России по взаимному согласию. Об этом в понедельник, 5 августа, со ссылкой на заявление самого Кирсанова сообщает «Фонтанка».

О своем безработном статусе Кирсанов заявил в Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде, где началось рассмотрение дела бывшего оперативника. По словам Кирсанова, он был уволен из ФСБ после истечения контракта в июне 2019 года. «Госнаград не имею, в боевых действиях не участвовал», — отметил обвиняемый.

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Уход Кирсанова из регионального управления ФСБ совпал с передачей в суд уголовного дела о превышении должностных полномочий с применением насилия. По версии следствия, в мае 2018 года оперативник, участвуя в следственных действиях в особняке в Выборгском районе Ленинградской области, нанес телесные повреждения петербургскому бизнесмену Игорю Саликову.

«Саликов утверждает, что 7 мая в ходе обыска (...) сотрудник ФСБ Илья К. повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина "Тигр"», — сообщала в августе 2018 года «Медиазона».

После инцидента Саликова госпитализировали, ему диагностировали разрыв прямой кишки, рваные раны анального канала и ушиб мочевого пузыря.

В настоящее время Кирсанов находится под подпиской о невыезде, Саликов арестован по делу о неправомерном доступе к информации и сексуальном насилии. Бизнесмена обвиняют в том, что он решил наказать молодого любовника своей жены, морально унизив его. При этом потерпевший оказался помощником следователя Следственного комитета России (СКР).

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