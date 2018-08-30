Сотрудник ФСБ пытал бизнесмена охотничьим карабином

Следствие возбудило уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия и спецсредств, повлекшим тяжкие последствия (пункты «а», «б» и «в» части 3 статьи 286 УК РФ) по заявлению петербургского предпринимателя Игоря Саликова. Об этом в четверг, 30 августа, сообщает «Медиазона».

Дело возбуждено военным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) по Западному военному округу

«Саликов утверждает, что 7 мая в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия (пункты "а" и "б" части 2 статьи 132 УК), сотрудник ФСБ Илья К. повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина "Тигр"», — говорится в сообщении.

На данный момент неизвестно, возбуждено ли дело против Кирсанова или же в отношении неустановленных лиц. После инцидента Саликова госпитализировали, ему диагностировали разрыв прямой кишки, рваные раны анального канала и ушиб мочевого пузыря.

«Он [Саликов] провел почти месяц в больнице, а затем еще полтора — в СИЗО по обвинению в сексуальном насилии, затем суд отпустил его под домашний арест. Впоследствии СКР просил вернуть его в изолятор из-за нарушений условий домашнего ареста и провел обыск во ФСИН», — отмечает издание.

Сам Саликов отрицает вину и считает, что обыск проводился по инициативе его бывшей жены, которая пытается отсудить у него квартиры, и ее нового мужа. Последний все претензии опроверг.

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