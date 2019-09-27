Разглашение гостайны обошлось российскому офицеру в двадцать тысяч рублей

Офицер из военной части в Хабаровске оштрафован на 20 тысяч рублей за разглашение государственной тайны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление ФСБ России по Восточному военному округу.
Окружной военный суд признал служащего виновным в том, что он привлек к работе с топографическими картами коллег, у которых не был допуска к секретной информации.
Отмечается, что сотрудники военной контрразведки выявили данный факт в феврале текущего года.
В апреле 2018 года сообщалось, что сотрудники ФСБ на Урале пытались передать секретные топографические карты иностранцам и были задержаны.
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