Разглашение гостайны обошлось российскому офицеру в двадцать тысяч рублей

Офицер из военной части в Хабаровске оштрафован на 20 тысяч рублей за разглашение государственной тайны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление ФСБ России по Восточному военному округу.

Окружной военный суд признал служащего виновным в том, что он привлек к работе с топографическими картами коллег, у которых не был допуска к секретной информации.

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Отмечается, что сотрудники военной контрразведки выявили данный факт в феврале текущего года.

В апреле 2018 года сообщалось, что сотрудники ФСБ на Урале пытались передать секретные топографические карты иностранцам и были задержаны.

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