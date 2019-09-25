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Сирийский военный признался в любви к советским танкам и назвал лучший

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Т-55

Сирийский полковник Мохамед Гуни высоко оценил советские танки и назвал самый надежный. Свое мнение он высказал в беседе с журналистами, пишет «Московский комсомолец».

Гуни рассказал, что в советских танках разбирается хорошо, так как более 30 лет назад он учился в бронетанковой академии. «Советские танки мы любим, мы учили технику. Больше всего люблю Т-55. Конечно, у Т-72 — точность и удобство. Но более надежный — Т-55», — рассказал военный.

Журналисты уточнили, что Т-55 не оборудован кондиционером. Полковник ответил, что в бою он не нужен. «Главное — мозги», — сказал Гуни.

Отдельно военнослужащий затронул тему оснащения сирийских танков. «Мы используем приборы ночного видения и аппаратуру постановки помех», — поведал сириец. Говоря о том, какое оружие есть у противника, Гуни отметил, что боевики используют в основном технику американского или израильского происхождения.

В 2015 году военный эксперт С.К. О-Йонг в своей статье для портала The National Interest выразил мнение, что танки Т-54 и Т-55, как АК-47 среди автоматического оружия, стали по-настоящему «народными» во многих странах мира, благодаря простоте обслуживания и использования. Аналитик подчеркивал, что спроектированные в СССР «стальные монстры» еще не одно десятилетие сохранят свою популярность вопреки некоторым боевым недостаткам.

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