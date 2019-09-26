Российских военных начнут пускать в цирк бесплатно

Российских военнослужащих могут начать пускать в цирк бесплатно при предъявлении военного билета. Этот вопрос прорабатывает Росгосцирк совместно с Минобороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора организации Владимира Шемякина.

По его словам, в настоящее время министерство восстанавливает досуговые центры, в ответ «Росгосцирк» начал «обоюдное движение». «Это будет выгодно и министерству обороны, и нам», — сказал Шемякин.

Он добавил, что организация реализует много социальных программ по всей России, но не уточнил какие.

В настоящий момент бесплатный вход в цирк имеют только дети до трех лет в сопровождении взрослых, отдельное место малышу не предоставляется.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!