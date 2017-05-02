В Крыму оштрафовали военного за оскорбление полицейских

Крымский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу в размере 20 тысяч рублей военнослужащего, который публично оскорбил представителей власти. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил представитель военного следственного управления Следственного комитета России по Черноморскому флоту Александр Куратов, передает «Крыминформ».

Следствие и суд установили, что в августе 2016 года офицер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с охранниками бара в Евпатории. Когда на место прибыли полицейские, они потребовали от военного прекратить противоправное поведение, однако военный в присутствии посетителей бара нецензурно охарактеризовал сотрудников органов внутренних дел.

На заседании военнослужащий отказался признать свою вину, которая тем не менее была подтверждена собранными доказательствами. Приговор вступил в законную силу.

В январе в Артиллерийской бухте в центре Севастополя мужчина попытался сжечь российский флаг и оказал потом сопротивление полицейским. «Это был целый поток оскорблений, от мужчины шел сильный запах спиртного, но пьяным назвать его было нельзя», — рассказал очевидец. Он также отметил, что с подобным агрессивным поведением полицейские столкнулись впервые за 2,5 года.