Агрессивный мужчина попытался поджечь российский флаг в Севастополе

В Артиллерийской бухте в центре Севастополя мужчина попытался сжечь российский флаг, но был остановлен сотрудниками частного охранного предприятия. Об этом в пятницу, 6 января, сообщает РИА Новости.

Неизвестный выкрикивал угрозы в адрес российской власти, и охранники вызвали полицию. На месте происшествия стражи порядка встретили активное сопротивление: мужчина, вырываясь, продолжал оскорблять правительство и несколько раз ударил одного из стражей порядка.

«Это был целый поток оскорблений, от мужчины шел сильный запах спиртного, но пьяным назвать его было нельзя», — рассказал агентству источник в правоохранительных органах города. Он также отметил, что с подобным агрессивным поведением полицейские столкнулись впервые за 2,5 года.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших выступило за отделение Крыма от Украины. 18 марта был подписан договор о присоединении полуострова к России.

В апреле 2016 года открытие съезда общественно-экспертного совета при губернаторе Севастополя Сергее Меняйло было прервано из-за оскорбляющей гимн России выходки. Во время исполнения гимна на большом экране появился его искаженный текст. В частности, во фразе «Россия — священная наша держава» слово «священная» было заменено на «безумная».