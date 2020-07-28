Медведев заявил об обострении криминогенной обстановки в пандемию

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса в ряде случаев способствовала обострению криминогенной обстановки в стране. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 28 июля.

Эту тему Медведев планирует обсудить на совещании 30 июля.

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9 июня бывший премьер заявил, что уровень преступности среди мигрантов, потерявших работу и оставшихся в России, может возрасти.

В конце июня в Следственном комитете России (СКР) сообщили, что с начала года было зарегистрировано 832 тысячи преступлений. Число убийств сократилось на два процента, число случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших, — на восемь процентов. При этом число изнасилований, напротив, выросло на 18,2 процента.