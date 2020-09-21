Россию сочли виновницей притока беженцев в Европу

Руководство России сочли виновником притока беженцев в Европу. С таким заявлением выступил кандидат на пост лидера правящей партии Германии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц в интервью для Bild.

«Бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых [в Сирии]», — отметил политик, объясняя, почему винит российскую власть в притоке мигрантов. По мнению Мерца, именно она несет ответственность за «варварские военные действия» со стороны российской армии в арабской стране.

В последнее время в отношениях между Германией и Россией наблюдается осложнение. Так, многие немецкие политики призвали Меркель приостановить строительство газопровода «Северный поток-2» или полностью отказаться от него из-за ситуации с Алексеем Навальным. В частности, с требованием двухлетнего моратория выступил и Фридрих Мерц.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. 22 августа россиянина доставили в берлинскую клинику. Немецкие врачи провели исследование и заявили об отравлении пациента ядом группы «Новичок», однако российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили. В сентябре пациент был выведен из искусственной комы.

Изначально экспортный газопровод «Северный поток-2» должны были сдать в эксплуатацию в конце 2019 года, однако сроки запуска пришлось перенести на год из-за введенных США ограничений.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru