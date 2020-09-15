Австрия выступила против блокировки «Северного потока-2» из-за дела Навального

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен выступил против блокировки строительства газопровода «Северный поток-2» из-за дела Алексея Навального. Об этом сообщает Reuters.

По мнению Вены, «Северный поток-2» — коммерческий проект, поэтому его должны обсуждать торговые партнеры. Ван дер Беллен также считает, что судьбу газопровода должны решать в Европе, а не Вашингтоне.

В сентябре власти Германии не исключили смену отношения к газопроводу «Северный поток-2» и введение санкций против него из-за ситуации вокруг Навального. Однако официально власти эти события пока не стали связывать. При этом многие немецкие политики призывают канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью от него отказаться. Например, с требованием моратория на два года выступил кандидат на пост лидера правящей партии Германии «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие врачи провели исследование и заявили об отравлении пациента ядом группы «Новичок», однако российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили. В сентябре пациент был выведен из искусственной комы.

Изначально экспортный газопровод «Северный поток-2» должны были сдать в эксплуатацию в конце 2019 года, однако сроки запуска пришлось перенести на год из-за введенных США ограничений.

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