Бывшая глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о том, как вручила приглашение на свою свадьбу президенту России Владимиру Путину. Деталями она поделилась в интервью австрийскому телеканалу Puls 4.

По словам Кнайсль, это произошло во время визита российского лидера в Вену в июне 2018 года. В тот день, когда Путин и президент Австрии Александер Ван дер Беллен принимали участие в открытии Музея истории искусств в Вене, экс-главе австрийского МИД доставили распечатанные приглашения из типографии. Женщина решила взять их с собой на это мероприятие, чтобы раздать коллегам из правительства.

«У меня осталось одно приглашение в руках, и я спросила своего мужа, что он думает, если мы отдадим последнее Путину, чтобы разделить с ним радость», — вспомнила Кнайсль. При этом она призналась, что для нее стало большой неожиданностью, что российский президент принял приглашение и приехал на торжество.

Кнайсль сыграла свадьбу с бизнесменом Вольфгангом Майлингером 18 августа 2018 года. Визит Путина на церемонию бракосочетания носил частный характер. Российский президент подарил новобрачным выступление Кубанского казачьего хора. Также он станцевал с невестой.

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