Австрия раскритиковала американские санкции против «Северного потока-2»

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг раскритиковал американские санкции против трубопровода «Северный поток-2». Его слова приводит газета Die Presse.

Министр назвал подобные шаги США неприемлемыми. «Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций», — заявил Шалленберг. Он отметил, что газопровод способствует диверсификации энергоснабжения Европы и не ущемляет интересы Украины.

Также, по словам политика, американская сторона не скрывает того, что ее критика основывается на экономических соображениях. Говоря о планах США поставлять в ЕC свой сжиженный природный газ (СПГ), Шалленберг заявил, что «у Европы другие интересы».

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции в отношении российского газопровода «Северный поток-2». Вашингтон потребовал от компаний, ведущих укладку труб, прекратить работу. После этого Allseas заявила о прекращении строительства. В Совете Федерации выразили мнение, что попытки США помешать запуску газопровода обречены на провал.

По состоянию на ноябрь 2019 года было построено более 80 процентов газопровода. По первоначальным планам, запуск газопровода должен состояться в середине 2020 года. Власти Польши, Украины и США выступают против российского проекта.

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