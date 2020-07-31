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Москвичи собрались потеснить трудовых мигрантов

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Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

Почти треть (28 процентов) москвичей готовы потеснить трудовых мигрантов и собираются работать вместо них дворниками или строителями. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра «Авито. Работа». Копия исследования имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Большинство участников опроса — 37 процентов — готовы пойти на такое только в крайнем случае, а еще 16 процентов и вовсе исключают подобную возможность. Из-за пандемии коронавируса сейчас закрыты границы, поэтому мигранты не могут вернуться в Россию. Большинство респондентов (49 процентов) относятся к этому факту нейтрально, а 43 процента считают, что это хорошо. Опрос проводился среди 10 тысяч человек из всех регионов страны.

Половина жителей Москвы уверена, что для поддержания экономики приток мигрантов не нужен, и только восемь процентов сказали, что иностранные работники помогают поддерживать экономику. Также 43 процента горожан считают, что мигранты повышают конкуренцию за рабочие места.

В начале июля президент России Владимир Путин говорил о том, что российскую экономику, страдающую от пандемии коронавируса и падения цен на нефть, можно восстановить с помощью гастарбайтеров. Глава государства указывал, что скоро в стране будет не хватать рабочих рук. «Россия нуждается в притоке новых граждан», — констатировал он. При этом Путин уточнил, что особенно страна заинтересована в притоке носителей русской речи и культуры.

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