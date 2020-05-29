В России захотели создать трудовые биржи для мигрантов

В России захотели создать специальные трудовые биржи для мигрантов в рамках прогноза развития ситуации в экономике из-за эпидемии коронавируса. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно задумке, биржи помогут провести учет легальных и нелегальных мигрантов в стране. «Если мигрант зарегистрируется на такой бирже, будет установлен его статус», — пояснил источник.

Предполагается, что в качестве мер поддержки мигрантам будут выдавать медицинские полисы, продуктовые наборы, предметы первой необходимости или денежные выплаты, а работодателям — делать послабления или льготы. Также предлагается рассмотреть вариант временного альтернативного трудоустройства на социально значимые объекты.

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