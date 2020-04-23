Мигранты в Москве самоизолировались в мусорке

Мигранты в Москве самоизолировались в мусорной камере. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трое приезжих из Центральной Азии 1984 и 2000 годов рождения проживали в мусорной камере подъезда — там скапливаются отходы из мусоропровода. Мужчины поселились в одном из домов по улице Декабристов.

Полицейские нашли в помещении личные вещи мигрантов и предметы быта. Также мужчины хранили в помещении продукты. В настоящее время органы правопорядка выясняют обстоятельства, которые побудили мигрантов фактически жить в мусорке.

Ранее в девелоперской компании «Интеко» предупредили, что запрет работать на стройках столицы может привести к криминогенным последствиям. На московских стройплощадках трудится около 1,5 миллиона человек, из них большинство — приезжие из других стран, которые оказались сейчас в трудном положении.

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