В России предупредили о последствиях запрета работать на стройках

Президент девелоперской компании «Интеко» Александр Николаев предположил, что запрет работать на стройках в Москве может вызвать криминогенные последствия, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, на столичных стройплощадках трудится около 1,5 миллионов человек, из них большинство — приезжие из других стран, которые оказались сейчас в трудном положении. После остановки работ они вынуждены сутки проводить в комнатах общежития площадью 25 квадратных метров, где раньше только ночевали. Глава «Интеко» отметил, что порой на эти метры претендует 12 человек, и такая ситуация напоминает пороховую бочку.

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Ситуация в компании Николаева, как он сам заявил, поспокойнее, потому что их рабочим организованы нормальные условия проживания, чего нельзя сказать о положении на других стройках.

Мэр Москвы Сергей Собянин с целью препятствия распространения коронавирусной инфекции запретил строительство недвижимости в регионе с 13 по 19 апреля, однако позже ограничения продлили до 1 мая.

23 апреля стало известно, что россияне заменят мигрантов на стройках, чтобы компании смогли пережить текущий кризис и выйти с помощью достаточного количества рабочей силы на плановые объемы производства.

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