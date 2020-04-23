МВД прекратит депортацию иностранцев из России в связи с коронавирусом

Российская полиция не будет депортировать иностранцев и аннулировать их документы в связи с пандемией коронавируса. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентину Казакову.

По словам Казаковой, в период пандемии в отношении иностранцев не будут приниматься решения об их депортации, выдворении из страны или о нежелательности их нахождения на территории России. Кроме того, не будут аннулироваться документы, уже находящиеся на руках у иностранцев — в том числе визы, разрешения на работу и патенты.

24 марта МВД России сообщило на своем сайте, что ведомство в условиях коронавируса прорабатывает вопросы депортации иностранцев из страны. Ранее в совете при президенте по правам человека (СПЧ) заявили, что из-за пандемии и нарушения постоянного авиасообщения между странами решения судов не выполняются и многие мигранты «застряли» в России.

18 апреля президент России Владимир Путин поручил заморозить с 15 марта по 15 июня сроки временного пребывания или проживания иностранцев и лиц без российского гражданства на территории страны, а также сроки, на которые они поставлены на учет или зарегистрированы, если эти сроки не истекают в указанный период.

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