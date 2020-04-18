Путин определил судьбу иностранцев в России на время пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин определил судьбу пребывающих в стране иностранцев на время пандемии коронавируса. Соответствующий указ «О мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России в связи с угрозой распространения COVID-19» был подписан в субботу, 18 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно приостанавливается течение сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в России, а также сроки, на которые они поставлены на учет или зарегистрированы, если эти сроки не истекают в указанный период.

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Кроме того, в отношении иностранных граждан не принимаются решения об административном выдворении за пределы России, о депортации, о лишении статуса беженца, об аннулировании виз, разрешений на работу, видов на жительство и другое.

В течение указанного времени российские работодатели смогут нанимать иностранцев без разрешения на работу при условии обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

18 апреля Владимир Путин продлил сроки действия истекающих паспортов и водительских прав. Указом главы государства признаются действительными на территории России гражданские паспорта и водительские удостоверения, чьи сроки действия истекают в период с 1 февраля по 15 июля текущего года включительно.

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