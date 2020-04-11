В Кремле назвали указ Путина о самоизоляции спасением России

Если бы президент России Владимир Путин не объявил нерабочей сначала на одну неделю, а потом и на весь апрель, ситуация с распространением коронавируса в стране была бы гораздо хуже. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, указ Путина о самоизоляции стал спасением для страны, в противном случае она столкнулась бы с гораздо более серьезным ростом числа инфицированных коронавирусной инфекцией.

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Однако даже в нынешних условиях представитель Кремля назвал ситуацию в Москве, где наибольшее число подтвержденных случаев заболевания, тяжелой, поскольку больницы работают в авральном режиме.

Также Песков подтвердил, что Путин не испытывает проблем со здоровьем, о чем можно судить хотя бы по его рабочему графику. Тем не менее все контакты осуществляются в режиме видеоконференций.

По состоянию на субботу, 11 апреля, в России зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом, 106 пациентов умерли, свыше тысячи человек излечились. За последние сутки прибавилось 1667 заболевших.

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