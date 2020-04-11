В Кремле назвали указ Путина о самоизоляции спасением России

Если бы президент России Владимир Путин не объявил нерабочей сначала на одну неделю, а потом и на весь апрель, ситуация с распространением коронавируса в стране была бы гораздо хуже. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, указ Путина о самоизоляции стал спасением для страны, в противном случае она столкнулась бы с гораздо более серьезным ростом числа инфицированных коронавирусной инфекцией.
Однако даже в нынешних условиях представитель Кремля назвал ситуацию в Москве, где наибольшее число подтвержденных случаев заболевания, тяжелой, поскольку больницы работают в авральном режиме.
Также Песков подтвердил, что Путин не испытывает проблем со здоровьем, о чем можно судить хотя бы по его рабочему графику. Тем не менее все контакты осуществляются в режиме видеоконференций.
По состоянию на субботу, 11 апреля, в России зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом, 106 пациентов умерли, свыше тысячи человек излечились. За последние сутки прибавилось 1667 заболевших.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения