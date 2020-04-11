Кремль рассказал об отменном здоровье Путина

Здоровье президента России Владимира Путина отменное, хотя мероприятий стало больше. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков в передаче «Большая игра» на Первом канале.
Песков отметил, что о здоровье главы государства можно судить по его рабочему графику. Он подчеркнул, что все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, однако мероприятий стало больше. «И, естественно, работать приходится более интенсивно», — добавил пресс-секретарь Путина.
Ранее Песков заявлял, что российский лидер проходит тестирование на коронавирус настолько регулярно, насколько это считает целесообразным его доктор. Он призвал не волноваться за здоровье Путина, так как для защиты главы государства делается все необходимое.
В России, по последним данным, зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом, 106 пациентов умерли, свыше тысячи человек излечились. По словам Путина, пик заболеваемости в стране еще не пройден.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения