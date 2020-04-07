Песков рассказал о частоте проверки Путина на коронавирус

Президент России Владимир Путин проходит тестирование на коронавирус настолько регулярно, насколько это считает целесообразным его доктор, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 7 апреля.

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31 марта официальный представитель Кремля уже сообщал, что Путин регулярно проходит тесты на COVID-19, и призвал не волноваться за здоровье российского лидера.

Ранее он также отмечал, что для защиты Путина делается все необходимое.

По его словам, всех участников мероприятий с присутствием президента заранее просят провериться на коронавирус.

3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пик распространения коронавируса в России еще не пройден. По его словам, нельзя исключать усугубления ситуации. Он подчеркнул, что власти делают все необходимое, чтобы этого не произошло.

По последним данным, в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.

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