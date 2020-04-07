Песков рассказал о частоте проверки Путина на коронавирус

Президент России Владимир Путин проходит тестирование на коронавирус настолько регулярно, насколько это считает целесообразным его доктор, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 7 апреля.
31 марта официальный представитель Кремля уже сообщал, что Путин регулярно проходит тесты на COVID-19, и призвал не волноваться за здоровье российского лидера.
Ранее он также отмечал, что для защиты Путина делается все необходимое.
По его словам, всех участников мероприятий с присутствием президента заранее просят провериться на коронавирус.
3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пик распространения коронавируса в России еще не пройден. По его словам, нельзя исключать усугубления ситуации. Он подчеркнул, что власти делают все необходимое, чтобы этого не произошло.
По последним данным, в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения