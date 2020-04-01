Российский суд освободил подлежащего депортации иностранца из-за коронавируса

Свердловский областной суд постановил освободить из центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) гражданина Азербайджана 39-летнего Ильхама Азизова, который ожидал там депортации из России. Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал».
На заседании иностранец и его представитель заявили о невозможности выдворения в условиях пандемии коронавирусной инфекции, поскольку Россия полностью прекратила авиасообщение, а пересечение границ через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и прочие пункты пропуска строго ограничено. Судья, сославшись на практику Европейского суда по правам человека, указала, что заключение под стражу на неопределенный период времени является неприемлемым, поскольку это может стать формой наказания. Поэтому она решила освободить Азизова, но оставила в силе штраф в размере двух тысяч рублей, который он получил за нарушение статьи 18.8 КоАП — он не выехал из России до того, как истек срок разрешенного пребывания.
20 марта Чкаловский районный суд Екатеринбурга оштрафовал иностранца и постановил выдворить из страны. Нарушитель и его представитель обжаловали это решение.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения