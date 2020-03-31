Россиян предложили выпустить из СИЗО из-за коронавируса

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков из-за коронавируса предложил заменить содержание в СИЗО для россиян, обвиняемых в ненасильственных преступлениях, на домашний арест. Об этом пишет RT со ссылкой на соответствующий документ.
Он отметил, что прекращение следственных действий в условиях карантина, а также недопуск адвокатов и членов ОНК в СИЗО является нарушением прав человека, даже несмотря на то, что соответствующие меры были введены для сохранения здоровья и жизни людей.
Волков также попросил суды предоставить отсрочку для отбытия наказания осужденным на административный арест или заменить его альтернативным наказанием.
Ранее сообщалось, что тюрьмы в США начали выпускать заключенных, чтобы не допустить вспышки коронавируса. На свободу планируется выпустить тех, кто совершил преступления небольшой степени тяжести, а также несовершеннолетних, пожилых и больных.
По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус обнаружен у 846 тысяч человек, более 41 тысячи человек скончались, вылечились — свыше 176 тысяч.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения