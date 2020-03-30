В СИЗО Москвы из-за коронавируса запретили адвокатам посещать арестантов

В СИЗО Москвы ввели запрет на посещение адвокатами арестантов из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 30 марта, ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Материалы по теме Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции Новые меры коснутся всех москвичей. Что нужно знать?

По его словам, столичные СИЗО перешли на казарменный режим, сотрудники изолятора будут работать посменно без выходных на протяжении 14 дней. Он отметил, что, помимо запрета на посещение адвокатов, запрещаются также свидания с арестантами.

Ранее в понедельник сообщалось, что в России следователей отправили по домам из-за коронавируса. Председатель СКР Александр Бастрыкин издал несколько распоряжений о сокращении числа сотрудников на рабочих местах. В частности, было принято решение о максимальном сокращении присутствия на рабочих местах женщин до 6 апреля. Это касается как региональных следователей, так и работающих в центральном аппарате СКР.

По данным на 30 марта, в России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах. Общее число случаев заражения в стране составило 1836.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!