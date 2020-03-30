Объяснена законность ограничения передвижения москвичей из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин имеет полномочия по вводу ограничений на передвижение граждан в условиях режима повышенной готовности на основании федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Об этом говорится в ответе пресс-службы столичного правительства на вопрос о том, законен ли действующий в Москве режим всеобщей изоляции в условиях необъявленной чрезвычайной ситуации.
«Объявление режима повышенной готовности позволяет городским властям вводить ограничения и применять меры реагирования, необходимые для предотвращения распространения инфекции», — объяснили в мэрии.
Как уточняют «Ведомости», речь идет о пункте 10 статьи 4.1 соответствующего федерального закона. В нем действительно говорится, что при введении режима повышенной готовности высшее должностное лицо региона вправе «ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения ЧС». Таким образом, федеральное законодательство дает мэру Москвы право на исключительные меры, вплоть до полного запрета передвижения в столице, указывает собеседник газеты. Такие полномочия соответствуют уровню полномочий президента Владимира Путина — глава государства, как следует из статьи 55 Конституции России, может ограничить конституционные права и свободы граждан, подписав соответствующий федеральный закон.
В Кремле между тем отказались дать юридическую оценку указу Собянина о вводе в Москве режима всеобщей изоляции. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принятые в столице меры согласованы с главой государства. Позднее сам Путин назвал их оправданными.
Режим повышенной готовности действует в Москве с 5 марта. В его рамках столичные власти последовательно ужесточают ограничения в целях сдерживания распространения коронавируса. Мэр Собянин также возглавляет рабочую группу Госсовета по борьбе с распространением инфекции, куда входят и другие губернаторы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения