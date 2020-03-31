Все московские СИЗО закрыли для новых арестантов из-за коронавируса, кроме изолятора № 7, который находится в Капотне. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил ТАСС член ОНК Москвы Александр Хуруджи.

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По его словам, все московские СИЗО ушли на карантин, прием подозреваемых прекращен в изоляторах №1,2,3,4,5,6 и 12. Также приостановлен вызов на судебно-следственные действия. Такое решение действует с 31 марта и до особого распоряжения.

30 марта сообщалось, что в СИЗО Москвы ввели запрет на посещение адвокатами арестантов из-за коронавируса. Столичные СИЗО перешли на казарменный режим, сотрудники изолятора будут работать посменно без выходных на протяжении 14 дней. Помимо запрета на посещение адвокатов, запрещаются также свидания с арестантами.

Ранее 31 марта стало известно, что в России выявили 500 новых зараженных коронавирусом. Таким образом, число случаев инфицирования составляет 2337. Зараженные были выявлены в 73 регионах России.

С 29 марта российские регионы начали переходить на режим всеобщей самоизоляции на фоне распространения коронавируса. Соответствующие меры ввели в более чем 30 регионах страны.

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