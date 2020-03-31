Все московские СИЗО закрыли для новых арестантов из-за коронавируса, кроме изолятора № 7, который находится в Капотне. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил ТАСС член ОНК Москвы Александр Хуруджи.
По его словам, все московские СИЗО ушли на карантин, прием подозреваемых прекращен в изоляторах №1,2,3,4,5,6 и 12. Также приостановлен вызов на судебно-следственные действия. Такое решение действует с 31 марта и до особого распоряжения.
30 марта сообщалось, что в СИЗО Москвы ввели запрет на посещение адвокатами арестантов из-за коронавируса. Столичные СИЗО перешли на казарменный режим, сотрудники изолятора будут работать посменно без выходных на протяжении 14 дней. Помимо запрета на посещение адвокатов, запрещаются также свидания с арестантами.
Ранее 31 марта стало известно, что в России выявили 500 новых зараженных коронавирусом. Таким образом, число случаев инфицирования составляет 2337. Зараженные были выявлены в 73 регионах России.
С 29 марта российские регионы начали переходить на режим всеобщей самоизоляции на фоне распространения коронавируса. Соответствующие меры ввели в более чем 30 регионах страны.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения