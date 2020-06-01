Мигранты стали меньше помогать бедным родственникам

Трудовые мигранты, которые работают за рубежом, приостанавливают или сокращают суммы денежных переводов родственникам. Это связано с ростом безработицы и сокращением зарплат на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет Reuters.

Резкое сокращение денежных переводов может привести к тяжелым последствиям для многих стран мира, которые зависят от таких платежей. К ним, например, относится Индия, Китай, Мексика и Филиппины. Риски варьируются от растущей бедности и голода до чрезвычайных ситуаций в платежной сфере.

По данным ООН, примерно каждый девятый человек в мире (около 800 миллионов человек) получает денежные переводы. В 2020 году переводы в страны с низким и средним уровнем дохода сократятся на 109 миллиардов долларов, или почти на пятую часть.

Негативные последствия будут ощущаться острее в странах с формирующейся рыночной экономикой, например, в Сальвадоре и Гондурасе. Денежные переводы составили одну пятую их ВВП в 2018 году. По данным центрального банка Сальвадора, в апреле объем переводов упал на 40 процентов по сравнению с прошлым годом, до 287,3 миллиона долларов.

Материалы по теме Нашли время Мировая экономика рухнула из-за коронавируса. Кто смог заработать на этом миллиарды?

Два крупнейших в мире источника платежей испытывают на себе последствие кризиса. В США наблюдается стремительный рост безработицы, а экономика стран Персидского залива пострадала из-за снижения цен на нефть. В таких секторах, как ресторанный и гостиничный бизнес, рабочие места сокращались быстрыми темпами, поэтому мигранты лишились заработка и возможности посылать деньги семьям.

По прогнозам Всемирного банка, а условиях крайней нищеты могут оказаться 60 миллионов человек во всем мире.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!