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Восточная Европа оказалась отброшена во времена коммунизма

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Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Страны Восточной Европы оказались отброшены во времена коммунизма, там ожидается самый большой экономический спад со времен падения железного занавеса. Об этом пишет Bloomberg.

Экономический рост по сравнению с показателями конца 2019 года снизился вдвое в Венгрии и резко замедлился в Румынии (хотя там по-прежнему сохраняется на уровне 2,4 процента год к году). Аналогичные проблемы испытывают Чехия, Словакия и Польша. «Апрельские данные будут ужасными, май может дать нам надежду, и я думаю, что в июне показатели начнут улучшаться, мы быстро вернемся на путь предыдущего роста», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Экспорт в другие страны еврозоны резко сократился, что свидетельствует о проблемах восточноевропейских производителей. По словам члена правления Клауса-Дитера Шурманна, объем производства в Skoda Auto, крупнейшей чешской автомобильной компании, упал более чем на 100 тысяч автомобилей за месяц. Общие поставки сократились за три месяца примерно на четверть по сравнению с годом ранее. Однако генеральный директор конкурента Skoda Dacia Renault Romania Кристоф Дриди отмечает, что уже наблюдается восстановление заказов в Германии, Франции и Великобритании.

По словам Беаты Яворчик, главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), страны Восточной Европы среагировали на угрозу вируса быстрее, чем, например, Франция и Испания. Это привело к значительно меньшему числу смертей от вируса.

Агентство сравнивает нынешнюю ситуацию с падением коммунистических режимов в странах Восточной Европы в конце 1980-х — начале 1990-х годов: тогда снижение ВВП измерялось десятками процентов. В странах Прибалтики оно достигало 40 процентов.

Из-за пандемии коронавируса Западная Европа столкнулась с оттоком мигрантов, работники начали массово возвращаться в родные страны. Правительства хотят удержать тех, кто вернулся, предлагая льготные условия кредитования на открытие бизнеса.

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